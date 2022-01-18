وزير المواصلات يتفقد مستجدات إزالة الألغام بمشروع مطار طرابلس

تفقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي، الثلاثاء، مطار طرابلس العالمي؛ للوقوف على آخر مستجدات المسح الأرضي الجاري لإزالة الألغام ومخلفات الحرب.

والتقى الوزير خلال زيارته إدارة الهندسة العسكرية والمركز الليبي لإزاله الألغام ومخلفات الحرب وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، حيث دار نقاش مطول حول مشروع المطار للوصول إلى آلية عمل وجدول زمني دقيق لإتمام عمل فرق المسح الأرضي للألغام وبقايا مخلفات الحرب، للسماح للشركات المنفذة لمشروع مطار طرابلس العالمي البدء في مراحل عودة الأشغال بالمطار.

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وأشاد الوزير بكفاءة عمل إدارة الهندسة العسكرية في الظروف الخطرة التي قد تواجههم في إزالة الألغام ومخلفات الحرب. وتأتي زيارة وزير المواصلات في إطار متابعته «مشاريع القطاع ضمن مشاريع عودة الحياة التي أطلقها رئيس الحكومة»، وفق بيان للوزارة على «فيسبوك».

وفي 29 نوفمبر الماضي، بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي، آلية عودة الشركات التركية لاستئناف العمل بمشروع مطار طرابلس العالمي.

جانب من زيارة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي لمطار طرابلس العالمي (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من زيارة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي لمطار طرابلس العالمي (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من زيارة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي لمطار طرابلس العالمي (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من زيارة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي لمطار طرابلس العالمي (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من زيارة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي لمطار طرابلس العالمي (صفحة الوزارة على فيسبوك)