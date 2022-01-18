المنقوش وأونماخت يبحثان الوضع السياسي في ليبيا

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت الوضع السياسي في ليبيا، وجهود الوزارة والحكومة من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد.

وشهد اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية بطرابلس، مناقشة سبل توطيد العلاقات الثنائية بين ليبيا وألمانيا، وتعزيز التعاون بينهما في العديد من المجالات.

وجدد أونماخت من جانبه، على دعم بلاده للحكومة والوزارة؛ لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وفق ما نقلته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على منصة فيسبوك.

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