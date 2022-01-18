لجنة خارطة الطريق تعرض منجزاتها أمام البرلمان

استأنف مجلس النواب جلساته الرسمية برئاسة المستشار، عقيلة صالح، إذ تم تخصيص جلسة اليوم للاستماع إلى إحاطة من رئيس لجنة خارطة الطريق، نصر الدين مهنا.
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