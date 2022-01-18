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لجنة خارطة الطريق تعرض منجزاتها أمام البرلمان

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استأنف مجلس النواب جلساته الرسمية برئاسة المستشار، عقيلة صالح، إذ تم تخصيص جلسة اليوم للاستماع إلى إحاطة من رئيس لجنة خارطة الطريق، نصر الدين مهنا.

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قناة ليبيا

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