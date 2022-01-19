بدر النحيب: قطع مرتبات 50 ألف عسكري لمدة 5 أشهر أمر كارثي

اعتبر، عضو مجلس النواب، بدر النحيب، قرار حكومة الوحدة الوطنية بقطع مرتبات 50 ألف عسكري لمدة 4 أو 5 أشهر بأنه أمر كارثي.

وأضاف «النحيب»، خلال كلمته في جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن العسكريين «لن يلومهم أو يمنعهم أحد في حال قاموا بإغلاق الحقول النفطية للمطالبة بحقوقهم». متابعا «أن العسكريين هم من مختلف مدن ومناطق ليبيا ولديهم عائلات والتزامات».

وأعلن الجيش الليبي مطلع يناير الجاري أن حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أوقفت صرف رواتب القوات المسلحة للشهر الرابع على التوالي، بحجة عدم وجود رصيد.

وأكد، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، أن قطع المرتبات عن القوات المسلحة يعني قطع الحياة عن نصف مليون شخص هم عائلات الجنود.

وأضاف المحجوب، أنه “رغم تدخل ومخاطبة البرلمان واللجنة العسكرية 5+5، ولكن للشهر الرابع على التوالي تتلكأ وتتحجج وتمنع حكومة الوحدة الوطنية صرف مرتبات القوات المسلحة التي أمّنت قوت الليبيين وأعادت ضخه عبر المؤسسة الوطنية للنفط، الجهة المسؤولة عن ذلك ووصل الدخل هذا العام إلى أكثر من 100مليار”.