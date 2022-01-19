طيران بالحاج تفقد أجنحتها

العنوان-طرابلس

قالت، مصادر خاصة مصلحة الطيران المدني لصحيفة العنوان، إن شركة الأجنحة للطيران المملوكة لعبد الحكيم بلحاج سوف تعلن عن إيقاف كامل رحلاتها الأسابيع القادمة.

المصادر، أكدت أن سبب إيقاف رحلات الشركة راجع لتخبط إدارة الشركة غير القادرة على سداد ديونها للمصارف وشركات المناولة والمطارات خاصة في تونس وتركيا، إضافة إلى عجزها عن دفع مستحقات العاملين فيها.

وأضافت المصادر، أن الشركة تعاني من أزمة مالية كبيرة بعد رصد عمليات اختلاس خلال إغلاق السنة المالية الماضية 2021.

وقالت، إن “الشركة غير قادرة على سداد قروض تحصلت عليها. من ضمنها قرض مالي من المصرف الليبي الخارجي منح لها بأمر المحافظ “الصديق الكبير”.

وأكدت المصادر، أن “بعض ملاك شركة الأجنحة للطيران. من بينهم “عبد الحكيم المصري” اقترح تأسيس شركة طيران جديدة تحت اسم “تاج للطيران” وتم بالفعل تقديم أوراق اعتمادها. في مصلحة الطيران المدني واعلان افلاس وتصفية شركة الاجنحة للطيران”.

تعليق رحلات

وأعلنت، شركة الأجنحة قبل يومين، على فيسبوك، تعليق رحلاتها من وإلى مصراتة. اعتبارًا من 20 يناير 2022، كما أعلنت تعليق رحلاتها من طرابلس إلى معيتيقة بداية من يوم 18 يناير الجاري، لترجع من جديد إلى حذفهما، اليوم الثلاثاء.

شركة تاج للطيران

في المقابل تواصلت شركة “تاج للطيران” المساهمة مع صحيفة العنوان، حيث أكدت أنها شركة مستقلة ولا علاقة لها بـ”عبد الحكيم بلحاج”.

كما أكدت الشركة، بأن رئيس مجلس إدارتها هو “وسام أحمد محمد المصري” ونائبه “عبدالحكيم أحمد محمد المصري” وأنها شركة تعمل وفق تراخيص قانونية صادرة من حكومة الوفاق الوطني سابقا برقم ترخيص “4064301”.