المنقوش تبحث مع السفيرة البريطانية مستجدات الأوضاع في البلاد

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بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في طرابلس. مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال مستجدات الأوضاع في البلاد.

وبحسب صفحة الخارجية على فيسبوك فقد استعرضت الوزيرة مع السفيرة البريطانية مستجدات الأوضاع في ليبيا. والتحديات التي تواجه العملية السياسية في البلاد.

كما بحثت الوزيرة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون. في مختلف المجالات التي تهم ليبيا والمملكة المتحدة.

وعبرت السفيرة البريطانية لوزيرة الخارجية، عن دعم بلادها الكامل لحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية. في جهودهما لتعزيز الاستقرار في كافة ربوع ليبيا.

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وكانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش قد استقبلت الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس. السفير الايطالي لدي ليبيا جوزيبي بوتشيني .

واوضحت صفحة الوزارة على الفيسبوك أن المنقوش بحثت مستجدات الأوضاع في ليبيا،والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وعدد من ملفات التعاون الثنائي المشترك ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية. وتم مناقشة مبادرة طرحتها وزارة الخارجية تعتمد علي تنسيق ليبي دولي لحل مشكلة المهاجرين.

في حين أكد السفير الإيطالي خلال اللقاء دعم بلاده لجهود الوزيرة وحكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الأمن والإستقرار. مشيراً الى أن إستقرار ليبيا أمر أساسي وهام لإستقرار منطقة البحر المتوسط.

وفي سياق ليس ببعيد أعلن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة الأثنين استئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة بين ليبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.