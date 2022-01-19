الجيش الليبي الـ72 عالميا بحسب التصنيفات الدولية للقوات العسكرية

احتلت الدولة الليبية المرتبة الـ72 ضمن تصنيف “Global Fire Power” الذي يقدم عرضًا تحليليًا للبيانات المتعلقة بـ 140 قوة عسكرية في العالم، حيث جاءت الولايات المتحدة الأمريكية، في المرتبة الأولى، فيما تذيل التصنيف جيش دولة بوتان في المرتبة الـ140.

وتقدمت القوة العسكرية في الدولة الليبية على 68 دولة بينها من الدول العربية قطر وتونس والبحرين والسودان والأردن وعمان واليمن ولبنان، ومن الدول الأفريقية الكونغو الديمقراطية، وكينا، وتشاد، و زيمبابوي، جنوب السودان والكاميرون وزمبيا غانا.

كما تقدمت القوة العسكرية في الدولة الليبية على دول تقع في القارة الأوروبية منها ألبانيا، وليتوانيا، وسلوفينيا، ولاتفيا، وغيرها من الدول الكثيرة في كل أنحاء العالم والقارات.

ويعتمد موقع “Global Fire Power” في تصنيفه لترتيب القوات العسكرية في الدول الـ140 حول العالم على أعداد القوات العسكرية العاملة النشطة والمتاحة حسب الدولة، وذلك من الأعلى إلى الأدنى، كما يستخدم في الترتيب النهائي قوة السلاح مع فئات تتراوح من القوة العسكرية والمالية إلى القدرة اللوجستية والجغرافيا.