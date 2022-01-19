لجنة مشتركة بين ليبيا وتونس خاصة بالحدود

اتُفق على تشكيل لجنة مشتركة بين ليبيا وتونس تختص بالحدود سواء كانت البرية أو البحرية، على أن تعقد اجتماعاتها في القريب العاجل، وذلك من أجل التوصل إلى أرضية مشتركة يمكن من خلالها تذليل الصعوبات بين الجانبين.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، ضم مدير إدارة الشؤون العربية، ورئيس لجنة الحدود البرية والبحرية، ومدير مكتب الشؤون العسكرية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومندوبين عن المؤسسة الوطنية للنفط، ورئاسة الأركان العامة، وحرس الحدود، إلى جانب سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي.

كما شهد الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الخارجية، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الدفع بها وتطويرها، ووضع الحلول لبعض المشاكل التي تعترض سير التعاون بين الجانبين.

وكانت تونس قد انتهت في فبراير من العام 2016 من مد جدار ترابي وحفر خندق على طول الحدود مع ليبيا يمتد من رأس جدير حتى ذهيبة بطول 250 كيلو متراً ضمن ما قالت عنه خطة لتعزيز المراقبة ومكافحة الحدود، حيث قال وزير الدفاع التونسي آنذاك فرحات الحشاني، إن تونس ستعزز نظام المراقبة على الحدود عبر نظام مراقبة إلكتروني، بدعم من أميركا وألمانيا.

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