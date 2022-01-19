وليامز لنائب وزير الخارجية الروسي: لابد من الحفاظ على استقرار ليبيا

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفانى وليامز، نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في موسكو.

وقالت وليامز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” سُعدتُ اليوم في موسكو، بلقاء نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، حيث استعرضنا الوضع في ليبيا”.

وأضافت: ”أجرينا مشاورات واسعة حول التحديات التي تواجه العملية الانتخابية وأهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء ليبيا”.

وتابع:” أكدنا على الدور الهام للمجتمع الدولي وعملية برلين لمساندة الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو السلام والازدهار، من خلال عملية شاملة بقيادة وملكية ليبية، مع أهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع ربوع ليبيا”.