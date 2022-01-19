شركة الكهرباء: سرقة أسلاك بمسافة 2100 متر وانقطاع التيار عن منازل ومزارع

كشفت الشركة العامة للكهرباء، عن سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 750 متر بدائرة توزيع الحي الصناعي، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل والمزارع.

ووفق بيان صادر عن الشركة، تم أيضاً سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1350 متر بدائرة توزيع الساحل التابعة لإدارة توزيع المرقب.

والشهر الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك كهربائية مسافة 1800 متر، وأوضحت، في بيان، عبر حسابها على فيسبوك، أن “مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 700 متر على خط البحرية من محطة 30 قصر بن غشير”.

وتابع البيان؛ أن تلك السرقة نتج عنها “فقد التغذية لعدد 25 محول هوائي بدائرة توزيع قصر بن غشير، كما قامت مجموعة أخرى بسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1100 متر على خط القنصل من محطة 30 بئر مروان بدائرة قصر بن غشير”٠