ويليامز: على البرلمان التركيز على الانتخابات وليس على تغيير الحكومة

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني ويليامز، في تصريحات ل”سبوتنيك” الروسية، إن البرلمان الليبي يجب أن يركز على العملية الانتخابية بدلا من السعي لتغيير الحكومة.

وأكدت ويليامز أن ما يحتاجه الشعب الليبي هو الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار حكومة تمثيلية بالكامل، ومنتخبة ديمقراطيًا، وليس انتقالية، وتتمتع بالسيادة الكاملة وتساعد في عملية توحيد المؤسسات.

ولفتت ويليامز النظر إلى أن صلاحيات البرلمان الليبي تتضمن تغيير الحكومة الحالية ولكن بشروط محددة ونصاب قانوني معين.

وأضافت ويليامز أن إنهاء سلطة الحكومة الحالية يأتي ضمن اختصاصات البرلمان الليبي، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن-هناك اتفاقيات معترف بها دوليًا وقعها الليبيون أنفسهم، وهي ما يحدد النصاب القانوني اللازم للبرلمان لتغيير الحكومة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية