النحيب: قطع مرتبات 50 ألف عسكري لمدة 5 أشهر أمر كارثي

استنكر، عضو مجلس النواب، بدر النحيب، قيام رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، بقطع مرتبات 50 ألف عسكري لمدة 4 أو 5 أشهر، مؤكداً بأنه “أمر كارثي”.

النحيب، وخلال كلمته في جلسة مجلس النواب، الثلاثاء، أضاف: “أن العسكريين لن يلومهم أو يمنعهم أحد في حال قاموا بإغلاق الحقول النفطية للمطالبة بحقوقهم، متابعا “أن العسكريين هم من مختلف مدن ومناطق ليبيا ولديهم عائلات والتزامات”.

وطالب رئاسة مجلس النواب بمخاطبة المصرف المركزي أو الحكومة لإجبارهم على صرف رواتب العسكريين الذين أصبحوا عاجزين عن توفير الحليب لأبنائهم.