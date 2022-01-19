الرميح: ليس هناك سبب لتعطيل الانتخابات.. ولابد من قرار دولي صارم لمعاقبة المعرقلين

رأى المحلل السياسي، رمزي الرميح، أن المرحلة الحالية التي تمر بها ليبيا لا تحتمل تشكيل حكومة بديلة ولا موازية، مشيرًا إلى أن ذلك يتفق مع خارطة الطريق التي تم إقراراها في تونس وحصلت على إجماع محلي وإقليمي ودولي.

وأوضح، في تصريحات لشبكة “سبوتنيك” الروسية، أن تشكيل حكومة جديدة من شأنه إطالة أمد الأزمة والفوضى في البلاد، لافتا إلى أن البرلمان يستطيع إقالة الحكومة من الناحية القانونية.

وأكد أنه في حال أصر البرلمان واكتمل النصاب بـ120 عضوا، وأقال الحكومة وكلف شخصية أخرى لرئاسة حكومة جديدة، فإن أول مشكلة ستواجه هذه الحكومة هو الاعتراف الدولي بها.

وقال إنه أمام مجلس النواب والمفوضية والحكومة ومجلس الدولة والبعثة الأممية 5 أشهر يمكن خلالها إنجاز انتخابات رئاسية وبرلمانية، لأن القاعدة القانونية والدستورية وقاعدة البيانات موجودة وكذلك المرشحين.

وشدد على أنه ليس هناك أي سبب لتعطيل الانتخابات، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك قرار دولي صارم لمعاقبة من يعرقل الانتخابات.