الصغير: وليامز لم تحصل على نصاب لتعيينها مبعوثة وتتكلم على نصاب البرلمان الليبي

قال حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: “ستيفاني ويليامز ما حصلت نصاب في مجلس الأمن تمرر بيه قرار تعيينها كمبعوثة ، وجاية تتكلم على نصاب البرلمان”.

حثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني ويليامز، البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح على التركيز على العملية الانتخابية بدلا من تبني موضوع تغيير الحكومة.

وقالت ويليامز، في تصريحات لموقع «سبوتنيك الروسي»، “لقد شجعت البرلمان الليبي أن يركز أكثر على العملية الانتخابية؛ بدلاً من تبني مسألة تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة أخرى، سواء كانت مسألة تغيير الحكومة من صلاحيات البرلمان أم لا”.

وأضافت المسؤولة الأممية “إن ما يحتاجه الشعب الليبي هو أن يكون قادرًا على الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار حكومة تمثيلية بالكامل ومنتخبة ديمقراطيًا تتمتع بالسيادة الكاملة وتساعد في عملية توحيد المؤسسات”.

وأشارت إلى أن صلاحيات البرلمان الليبي تتضمن تغيير الحكومة الحالية ولكن بشروط محددة ونصاب قانوني معين.

وفيما يتعلق بإنهاء سلطة الحكومة الحالية، أوضحت ويليامز “أن ذلك ضمن اختصاصات البرلمان الليبي. لكن هناك أيضًا اتفاقيات معترف بها دوليًا وقعها الليبيون أنفسهم، والتي تحدد النصاب القانوني اللازم للبرلمان لتغيير الحكومة”، وتابعت “لذلك أعتقد أنه من المهم جدًا أن يتبع البرلمان قواعده الخاصة”.