بليحق: لجنة خارطة الطريق تواصلت مع كافة الأطراف للوصول إلى موعد حقيقي للانتخابات

ليبيا – استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن الجلسة خصصت للاستماع لإحاطة من رئيس لجنة خارطة الطريق الذي تقدم بإحاطة أمام مجلس النواب حول ما أنجز من أعمال حتى الآن من قبل اللجنة خلال الاجتماعات المكثفة التي أجرتها خلال الأيام الماضية.

وأضاف بليحق: “خلصت جلسة اليوم إلى التأكيد على عمل لجنة خارطة الطريق واستمرار أعمالها وتواصلها مع كافة الأطراف والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية للوصول إلى موعد حقيقي للانتخابات في اقرب الآجال، كما تم التأكيد على ضرورة إنهاء اللجنة لأعمالها نهاية شهر يناير الجاري كأقصى حد”.

وأشار بليحق إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أكد على استمرار انعقاد جلسات المجلس في المواعيد المحددة وفق القانون يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، دون الحاجة لتوجيه دعوة للنواب، وبأنه سوف تتخذ الإجراءات وفقًا للقانون حيال النواب المتغيبين عن حضور هذه الجلسات، وبذلك علقت الجلسة.

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