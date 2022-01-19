توقعات طقس ليبيا والأمطار والحرارة حتى يوم الجمعة: أجواء باردة وأمطار متوسطة.. وثلوج الاسبوع القادم

كشف خبراء ارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، حيث تبقى درجات الحرارة على نفس الحال بإذن الله تعالى بجميع مناطق البلاد مع أحتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراتة وشرق الجفارة ووسط وشرق الجبل الغربي ومناطق الخليج ومناطق الشمال الشرقي ، وقد تصل أمطار خفيفة إلى السدادة وأبوقرين وأبونجيم والشويرف والجفره والفقهة والهروج ومراده.

وبحسب التقرير يستقر الطقس يومي الخميس والجمعة بجميع مناطق البلاد ، بينما تبقى أحتمالية الأمطار يوم الجمعة على بنغازي وغرب الجبل الأخضر ، وتتجدد فرصة الأمطار الأسبوع القادم على بعض مناطق الشمال مع أحتمال تساقط ثلوج بمرتفعات الجبل الأخضر.

واشار التقرير إلى أن فترة الليالي السود التي بدأت يوم الجمعة الماضية وتنتهي يوم ( 2 ) فبراير ، وهي فترة تتميز بكثرة الغيوم نهاراً وليلاً ، حيث تعمل الغيوم نهاراً على حجب أشعة الشمس فيبرد الجو ، أما ليلاً فإنها تعمل كغطاء يمنع هروب الحرارة من الأرض فيدفأ الجو ، ونتيجةً لهذا الدفء ستنتهي مرحلة السكون الشتوي للأشجار المتساقطة الأوراق.

والله اعلم.