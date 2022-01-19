البيوضي يدعو للخروج للشوارع.. بعد إقرار البرلمان منح جواز سفر دبلوماسي مدى الحياة لأعضائه

عقب المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، على قانون البرلمان بشأن منح جواز سفر دبلوماسي لأعضاء البرلمان مدى الحياة قائلا:” قليل من كثير سيأتي باستمرار منظومة الأمر الواقع و الأجسام القائمة في السلطة، هذه بدايات مشوار طويل، بسبب قبول مشروعهم بالتمديد و الصفقة المصاحبة له والتي ستقضي في النهاية بفرض حكومة محاصصة و ديمومة الفساد و الافتراس الممنهج ونهب أموال الليبيين”.

وأضاف البيوضي في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك:” الخروح للشوارع لفرض إرادتنا وانتزاع حقوقنا هو الوسيلة الوحيدة التي يجب أن يتمسك بها الجميع، فقد آن الأوان ليستريح الوطن والمواطن”.

وأصدر البرلمان القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن تعديل وإضافة حكم للقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.

وجاء بالقانون: “تعدل الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ليكون نصها على النحو التالي: ” يمنح كل عضو بمجلس النواب جواز سفر سياسي ويحق له الاحتفاظ به ساري المفعول حتى بعد انتهاء مدة عضويته فى المجلس وتمنح جوازات سفر سياسية لأزواجه وجوازات سفر خاصة لأبنائهم”.