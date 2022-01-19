الفرق بين أعراض متحور «دلتا» و «أوميكرون»

بالرغم من أن متحور أوميكرون يسبق متحور دلتا بمتحورين تقريباً، ولا زال متحور دلتا أقوى من متحور أوميكرون، ومعظم حالات الوفاة حول العالم بسبب ذلك المتحور.

وهناك فرق كبير بين المتحورين، وذلك من حيث اعراض الإصابة، والأثار الجانبية، وفي هذا الصدد نقدم ابرز الفروق بين متحور الدلتا ومتحور اوميكرون بحسب ما نشرته وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، حيث تشير الأبحاث بأن اوميكرون أكثر أعتدالا وأقل خطورة من متحور دلتا حتى أن نسبة الخطورة تقل من 31% إلى 41% تقريبا.

ومن أبرز أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون، الشعور بسيلان في الأنف، والصداع الشديد، والشهور بإرهاق وتعب «قد يكون تعب خفيف أو تعب شديد»، العطس المستمر لمدة يومين على الأقل، الشعور بإلتهاب في الحلق.

وأشارت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد ومكتب الأحصاء الوطني، إلى ان الفرق بين اعراض متحور دلتا وأوميكون، هو فقدان حستي الشم والتذوق، ففي متحور دلتا يفقد المريض حسة الشم والتذوق، وهذه الحالة لا تحدث في حالة الإصابة بمتحور أوميكرون.

وبالرغم من أن أوميكرون أخف بشكل عام من دلتا، ولكن الدراسات أثبتت بأن أوميكرون يسبب خطورة أكبر على الأطفال.

وقال وزير الصحة والرعاية البريطاني:« بأن تلك الاكتشافات والأبحاث ستساعنا في تطوير اللقاحات للتصدي لفيروس كورونا ومتحورته».

وأضافت سوزان هوبكنز كبيرة المستشارين الطبيين، والمسؤولة عن تلك الدراسات، قائلة« ومن المثبت علميا بأن اللقاحات تعزز المناعة ضد المتحاورات الجديدة من فيروس كورونا، وتقلل الإصابة بالأعراض وذلك ساعد في قله أعداد المصابين الذين يحتاجون للمستشفيات، فأصبح من السهل العلاج في المنزل».