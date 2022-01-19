وزير المواصلات يتفقد مشروع مطار طرابلس العالمي

تفقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي ، الثلاثاء، مطار طرابلس العالمي للوقوف على آخر مستجدات المسح الأرضي الجاري لإزاله الألغام ومخلفات الحرب.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة ، التقى بإدارة الهندسة العسكرية و المركز الليبي لإزاله الألغام و مخلفات الحرب و جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ودار نقاش مطول حول مشروع المطار للوصول الى آلية عمل و جدول زمني دقيق لإتمام عمل فرق عمل المسح الأرضي للألغام و بقايا مخلفات الحرب وللسماح للشركات المنفذة لمشروع مطار طرابلس العالمي البدء في مراحل عودة الاشغال بالمطار.

وأشاد الوزير بكفاءتهم في عملهم في الظروف الخطرة التي قد تواجههم في إزالة الالغام و مخلفات الحرب ، كما حياهم وهم يعملون بأرض المطار وكذلك حيا مركز الطب الميداني والدعم لتواجدهم ومتابعتهم لعمل الفرق الهندسية .