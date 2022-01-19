الورفلي: شركة بلحاج للطيران تأسست بأموال الليبيين وأفلست.. فلوس زقوم

قال المحلل السياسي الليبي العربي أبوبكر الورفلي، في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “إفلاس شركة الأجنحة للطيران المملوكة لـ”بالحاج”، فلوس زقوم الشركة تأسست بأموال الليبيين ورزقهم بقرض مالي من المصرف الخارجي وعجزت الشركة عن سداده”.

وكشفت مصادر بمصلحة الطيران المدني ، إن شركة الاجنحة للطيران المملوكة لعبد الحكيم بلحاج سوف تعلن عن إيقاف كامل رحلاتها الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن سبب ايقاف رحلات الشركة هو تخبط ادارة الشركة غير القادرة على سداد ديونا للبنوك وشركات المناولة والمطارات خاصة في تونس وتركيا وعجز الشركة عن دفع مستحقات العاملين بها.

وأضافت المصادر، أن أزمة مالية كبيرة تعاني منها شركة الأجنحة للطيران بعد رصد عمليات اختلاس خلال إغلاق السنة المالية الماضية 2021، مؤكدة أن الشركة غير قادرة على سداد قروض تحصلت عليها من ضمنها قرض مالي من المصرف الليبي الخارجي منح لها بأمر المحافظ “الصديق الكبير”.

وتابعت المصادر، بعض ملاك شركة الأجنحة للطيران من بينهم “عبد الحكيم المصري” اقترح تأسيس شركة طيران جديدة تحت اسم ” تاج للطيران” وتم بالفعل تقديم أوراق اعتمادها في مصلحة الطيران المدني وإعلان إفلاس وتصفية شركة الأجنحة للطيران.