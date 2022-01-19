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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 19 يناير 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 19 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة يبقي الطقس بارد على أغلب المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة إلي خفيفة من حين لأخر على بعض مناطق الشمال .

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: السماء مغطاة جزئيا بالسحب و مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لأخر علي المنطقة الممتدة من الخمس حتي سرت والمناطق المجاورة لها، مع تكّون ضباب إثناء الليل وصباح يوم الغد على مرتفعات الجبل الغربي.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة , تتحول يوم الغد إلي جنوبية غربية معتدلة السرعة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13-16) مْ ,ولا تتجاوز (11) مْ على الجبل الغربي.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: السماء مغطاة جزئيا بالسحب ومازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية خاصة يوم الجمعة .
الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة , تتحول يوم الغد إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13-17) مْ , ولا تتجاوز (11) مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم على اغلب المناطق .
الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14 – 16)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: قليلة السحب .
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14- 17) مْ. .

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:26)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:08)

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 الليبية الجوية المركز الأربعاء الموافق تتكاثر قليلة الحرارة الحرارة المدينة قليلة السماء السماء 06 07 أمطار وط زواره صبراته t طرابلس العزيزية الخمس زليتن 07 يفرن بالسحب جربا خفيفة ه تمال 08 وط وط 08 ه قوط فة متفرقة متفرقة متفرقة أمطار متفرقة بالسحب 11 ن 08 14 17 16 طبرق 07 الجغبوب اوباری قليلة 15 السماء القطرون 05 رئيس عبدالحکیم عبدالسمیع السماء 16 14 05 04 :مراجعه تازربو الكفرة إعداد م/محمد‏'‏

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