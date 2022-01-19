الفاضلي: المليارات المصروفة على النهر الصناعي تبني دولة جديدة كاملة

زعم فتحي الفاضلي، الأكاديمي ومقدم البرامج على قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني “التناصح”، أن “المليارات المصروفة على النهر الصناعي تبني دولة جديدة كاملة”.

وقال «الفاضلي» في منشور على فيسبوك: “عودة إلى النهر الصناعي، صُرفت عليه مليارات تبني دولة جديدة كاملة، ونتزاحم على بانقات الماء في الأسواق”، وفقًا لكلامه.

وكان قد علق على مشروع النهر الصناعي في منشور سابق حين وصفه بأنه “أضخم عملية سرقة ونهب وغسيل أموال وتهريب في التاريخ”، على حد قوله.

وأثار ذلك المنشور سخط العديد من متابعي «الفاضلي»، حتى قال أحدهم له في إحدى التعليقات؛ “عندك علم أن ليبيا كانت تستورد في مياه الشرب من أوروبا، و أوروبا عارضت المشروع وحاربته لأنه لم يعد هناك أموال من بيع المياه”.

ليرد عليه «الفاضلي» بأسلوب ساخر؛ قائلًا: “عندي علم أني أشرب في أحلى مياه في درنة وطبرق وأحلى مياه من بئر بومليانة في طرابلس”، على حد قوله.