المشري: لا بد من إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور من قبل الشعب الليبي

ليبيا- عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين لقاء مع أعضاء لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للمشري اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد أن اللقاء الذي حضره رئيسا اللجنتين القانونية عادل كرموس والحوار محمد تكالة شهد تأكيد رئيس مجلس الدولة الاستشاري على أهمية التواصل مع الهيئة باعتبارها منتخبة من قبل الشعب الليبي وأوكل لها صياغة مشروع الدستور وإعداده.

ووفقا للبيان تم مناقشة حلحلة الأزمة القانونية التي تواجه الاستحقاق الانتخابي مع الاتفاق على ضرورة استكمال المسار الدستوري بإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور من قبل الشعب الليبي.

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