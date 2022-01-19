طائرة أمريكية تهبط في بنغازي.. وتُغادرها بعد ساعة

رصد موقع “flightradar” تحليق طائرة من طراز Lockheed C-130H (رقم N3867X) تابعة لشركة Tepper Aviation، التي عملت في الماضي لصالح المخابرات الأميركية “سي آي إي”، تهبط في بنغازي قادمةً من مالطا عند الثانية من ظهر أمس الثلاثاء بتوقيت وسط أوروبا.

وقد غادرت الطائرة بعد ساعة عائدة إلى مالطا، دون أي معلومات عن هدف ومهمة الرحلة.

وتقوم طائرات تابعة للولايات المتحدة بتحليق متكرر بشكل دوري في أجواء ليبيا وقبالة سواحلها، كان آخرها تحليق طائرة استطلاع أميركية من طراز Lockheed قبالة السواحل الليبية في 2 يناير الجاري.

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