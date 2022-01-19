الارصاد: الاجواء باردة .. يتخللها سقوط أمطار متفرقة وجيدة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 19/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء مازالت باردة و يتخللها سقوط أمطار متفرقة الي خفيفة من حين لأخر على بعض مناطق الشمال هذا اليوم خاصةً علي المناطق الممتدة من( الخمس حتي سرت )و مناطق الخليج والشمال الشرقي) وتكون الفرصة جيدة يوم الجمعة علي الساحل الشرقى، ومن المتوقع تكّون ضباب هذه الليلة وصباح يوم الغد على بعض مناطق الشمال الغربي و مرتفعات الجبل الغربي حيث تنخفض الرؤية وعليه أخذ الحيطة والحذر .

ووفقا للتقرير تبقى درجات الحرارة منخفضة على معظم ارجاء البلاد حيث تسجل نهارا مابين ( 12 – 17 ) مْ، ولاتتجاوز ( 11 ) مْ على المرتفعات الجبلية.

وكانت الارصاد اشارت في تقرير سابق مساء الثلاثاء ان الاجواء الاربعاء مشابهة لطقس يوم الثلاثاء حيث انتشار للسحب الماطرة من حين إلى آخر، وتستقر الوضعية يومي الخميس والجمعة على المنطقة الغربية مع درجات حرارة منخفضة على معظم المناطق، والله أعلم.