القماطي: حزبنا يستعد لعقد مؤتمره الأول بمشاركة 300 عضو

زعم جمعة القماطي، رئيس ما يعرف بـ«حزب التغيير»، أن حزبه يستعد لعقد مؤتمره الأول بمشاركة 300 عضو، وفقا لوصفه.

وقال القماطي في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “بدء الاستعدادات لعقد المؤتمر العام الأول لحزب التغيير خلال الأيام المقبلة في طرابلس بمشاركة قرابة 300 عضو من جميع مدن ومناطق ليبيا”، على حد زعمه.

وأضاف “يحضر المؤتمر العديد من الضيوف والاعلاميين. وسيتضمن المؤتمر اقرار النظام الاساسي ولوائح الحزب وانتخاب قياداته المختلفة”، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن ما يسمى بـ«حزب التغيير» الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار «تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان»، ويصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي. ويعرف الحزب أيضًا بمواقفه العدائية من الجيش الليبي، وكثرة بياناته، التي يعمل القماطي على تسويقها في المحطات الفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعي.