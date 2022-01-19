الغزالي: لا بد من إسقاط حكومة تصريف الأعمال لقطعها مرتبات المؤسسة العسكرية

ليبيا- دعا عضو مجلس النواب أبو بكر الغزالي لإحالة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة للتحقيق أمام النائب العام لإهدارها الأموال العامة.

الغزالي طالب في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء تابعتها صحيفة المرصد الشارع الليبي بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية وفتح باب القبول للترشح لرئاسة حكومة بعد أن تسببت الحالية “المستبدة” و”الفاشلة” و”المستفزة” بقطع المرتبات عن المؤسسة العسكرية.

وأكد الغزالي أن لا يمكن إسقاط حكومة الوحدة الوطنية من دون فتح باب الترشح وهو ما يحتم على مجلس النواب اتخاذ قرار حاسم ومستعجل جدا لا يحتمل التأجيل حتى نهاية الشهر الجالي مبينا إن وجود الميليشيات المسلحة في ليبيا يمثل معضلة أمام إجراء الانتخابات في أي موعد يحدد.

ونبه الغزالي لأهمية حل هذه الميليشيات ولو بقرار حرب لأنها لن تنتهي باتفاقات سلمية.

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