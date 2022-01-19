“هرندل” تستمر في مهامها.. وتلتقي “المنقوش”

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، يوم أمس الثلاثاء، السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هرندل.

واستعرضت الطرفان في اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا، والتحديات التي تواجه العملية السياسية في ليبيا.

من جانبها، عبّرت السفيرة البريطانية التي عادت إلى عملها قبل أيام كما أعلنت على صفحة السفارة في تويتر، عن دعم بلادها الكامل للحكومة الليبية لتعزيز الاستقرار في أنحاء البلاد كافة.

جديرٌ بالذكر أن مجلس النواب الليبي اعتبر “هرندل” شخصًا غير مرغوب به بعد تصريحات لها وُصفت بـ”التدخل بالشأن الليبي”، وطالب النواب السفيرة بمغادرة البلاد دون أي استجابة تذكر من قبل الخارجيتين الليبية أو البريطانية.

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