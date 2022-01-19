الأمم المتحدة: عدد المهاجرين من ليبيا عبر المتوسط تضاعف ثلاث مرات في 2021

قالت الأمم المتحدة إن عدد المهاجرين واللاجئين الذين حاولوا عبور البحر المتوسط من ليبيا ارتفع بشكل كبير خلال العام الماضي.

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير داخلي إلى مجلس الأمن الدولي: «حتى 14 ديسمبر (كانون الأول)، اعترض خفر السواحل الليبي 30 ألفاً و990 مهاجراً ولاجئاً وأعادهم إلى ليبيا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد الإجمالي للأشخاص الذين أعيدوا في عام 2020 (12 ألف شخص)».

وتم الإبلاغ عن مقتل أو فقدان أكثر من 1300 شخص. كما ارتفع هذا الرقم بشكل حاد عن عام 2020، وفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.

وفي السنوات القليلة الماضية، أصبحت ليبيا واحدة من أكثر بلدان العبور ازدحاماً للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

ووفقاً لنشطاء حقوق الإنسان، يتعرض المهاجرون في ليبيا مراراً للعنف والابتزاز والعمل القسري.