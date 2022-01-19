ويليامز: للمجتمع الدولي دور حاسم لمساعدة الليبيين على تحقيق تطلعاتهم نحو السلام والازدهار

ليبيا – التقت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز في إطار جدول أعمال زيارتها الجارية إلى موسكو بـ”سيرغي فيرشينين” نائب وزير الخارجية الروسي.

ويليامز أوضحت في بيان صحفي صدر عنها تابعته صحيفة المرصد إنها استعرضت من المسؤول الروسي تطورات الوضع في ليبيا وأجرت معه مشاورات معمقة حول التحديات التي تواجه العملية الانتخابية.

وشددت ويليامز و”فيرشينين” على الدور الحاسم للمجتمع الدولي وعملية برلين لمساعدة الليبيين على تحقيق تطلعاتهم نحو السلام والازدهار من خلال عملية شاملة بقيادة ليبية وأهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

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