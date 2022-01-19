فنوش: أخشى أن يخصص كل نائب بالبرلمان مدينة باسمه مدى الحياة

أبدى المحلل السياسي عبد الحكيم فنوش، سخريته مما يفعله مجلس النواب، قائلا في معرض تعليقه عن منح النواب جوازات سفر مدى الحياة: “أخشى أن يخصص كل نائب بالبرلمان مدينة باسمه مدى الحياة”.

وقال فنوش، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “تقاعد نيابي مدى الحياة. ضمانات مدى الحياة. جوازات سفر خاصة مدى الحياة”.

وأضاف “أخشى أن يخصصونا بقانون خدما لهم في بيوتهم مدى الحياة. وأن يخصص كل منهم مدينة باسمه مدى الحياة”.

وكان البرلمان قد أصدر القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن تعديل وإضافة حكم للقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.

وجاء بالقانون: “تعدل الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ليكون نصها على النحو التالي: يمنح كل عضو بمجلس النواب جواز سفر سياسي ويحق له الاحتفاظ به ساري المفعول حتى بعد انتهاء مدة عضويته في المجلس وتمنح جوازات سفر سياسية لأزواجه وجوازات سفر خاصة لأبنائهم”.