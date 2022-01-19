طقس ليبيا.. أمطار متفرقة وأجواء باردة على غالبية المناطق

يبقى الطقس باردًا على غالبية المناطق مع احتمال هطول أمطار متفرقة إلى خفيفة من حين لآخر على بعض مناطق الشمال، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتكون السماء مغطاة جزئيًا بالسحب في رأس جدير حتى سرت سهل الجفارة، جبل نفوسة، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة من حين لآخر على المنطقة الممتدة من الخمس حتى سرت والمناطق المجاورة لها، مع تكّون ضباب أثناء الليل وصباح يوم الغد على مرتفعات الجبل الغربي. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (13-16) مْ ,ولا تتجاوز (11) مْ على الجبل الغربي.

وفي مناطق الخليج، سهل بنغازي حتى مساعد، الواحات، مراده؛ تكون السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية خاصة يوم الجمعة، أما الرياح؛ فتكون شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (13-17) مْ، ولا تتجاوز (11) مْ على الجبل الأخضر.

وفي مناطق الجفرة، سبها، غـات، غدامس، والحمادة؛ تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا هذا اليوم على غالبية المناطق، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (14 – 16)مْ.

وفي الكفرة والسرير، تازربو، تكون السماء قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (14- 17) مْ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية