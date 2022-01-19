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ياسين: لا يمكن أن يجد الليبيون مخرجًا من النفق المظلم إلا بإنهاء فوضى السلاح

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد المحلل السياسي فرج ياسين، أنه لا يمكن أن تقوم دولة في ظل وجود الميليشيات، مضيفًا أن التغاضي عن هذا المسار، والتركيز على المسائل الخاصة بتقاسم السلطة، لن يؤديا إلا إلى إطالة عمر الأزمة وتضييع الوقت.

ياسين طالب في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الثلاثاء، الأمم المتحدة بالتعاطي بشكل واقعي، ووضع حد للمجموعات المسلحة والميليشيات.

وشدد على أن الأزمة الليبية أمنية في الأساس، ولا يمكن أن يجد الشعب الليبي مخرجًا من النفق المظلم الذي تعيشه الحياة السياسية إلا بإنهاء فوضى السلاح، ويمكن بعد ذلك أن يتوافق الليبيون على الملفات الخلافية بينهم.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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