الغزوي: التعاون مع مجلس الدولة المصري يرفع كفاءة قضاتنا

أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء، ضو الغزوي، أن التعاون المستمر مع مجلس الدولة المصري، يهدف إلى رفع كفاءة أعضاء المجلس والتدريب والتأهيل المناسب للقُضاة.

جاء ذلك خلال زيارة لـ«الغزوي»، على رأس وفد رفيع المستوى إلى القاهرة ولقاء رئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمد حسام الدين، في إطار دورة تدريبية للاستفادة من التجربة المصرية في تطوير المنظومة القضائية، وفقا لما نقلته بوابة «الأهرام» المصرية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة المصري، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والاستفادة من خبرات الجانب المصري في مجال الفتوى والقضاء الإداري.

وخلال الزيارة تم الاستماع لعرض تفصيلي عن أصول صياغة الفتاوى القانونية والإجراءات الواجب مراعاتها عند إعداد الفتوى والعناصر المكونة لها وتفادي الأخطاء وبيان معايير وجودة الصياغة ومراحل الفتوى وأسسها والتفرقة بين الفتوى والحُكم.