المباحث الجنائية: القبض على متهم بقتل أكثر من 20 بنغاليا

أعلن جهاز المباحث الجنائية، القبض على أحد أخطر المتهمين في قضايا جنائية خطيرة من بينها جريمة القتل العمد لـ 22 شخصا من العمالة الوافدة من بنغلاديش بمدينة غريان منذ سنوات.

وأوضح قسم الإعلام الأمني بالجهاز أن المتهم المقبوض عليه “يواجه 9 جرائم تنوعت ما بين سطو وقتل عمد وإقفال مؤسسات عامة ومصرف أهلي في مدينة مزدة بقوة السلاح وترهيب موظفيها وإلحاق الضرر بهم”.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أعلنت في عام 2020 عن مقتل أكثر من 20 مهاجرا من بنغلاديش وإصابة 11 آخرين في عملية انتقامية بمنطقة مزدة، وقعت في مايو 2020. ومطلع مارس 2021، أعلنت الوزارة ضبط أحد المطلوبين للتحقيق في القضية، وذلك عن طريق أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن غريان الذين كشفوا “ملابسات الجريمة البشعة”.