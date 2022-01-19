إصابتان بـ«كورونا» في سبها خلال يومين

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا» المستجد، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.

وأجرى مختبر المركز تحاليل لـ24 عينة، أظهرت سلبية 22 منها، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وأشار البيان إلى عدم تسجيل حالات وفاة أو شفاء خلال الفترة نفسها.

وسجلت ليبيا 400 ألف و113 حالة إصابة بالفيروس، منها 7883 حالة نشطة، بينما تعافى 386 ألفًا و356 حالة، وسُجلت 5874 حالة وفاة، وذلك وفق آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.