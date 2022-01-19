المتحدث باسم الصاعقة يُعلن الشروع في توزيع صكوك مرتبات الجيش

العنوان-بنغازي

أعلن المتحدث باسم القوات الخاصة الصاعقة، العميد ميلاد الزوي، اليوم الأربعاء، الشروع في توزيع صكوك مرتبات الجيش الوطني عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وكانت قد أعلنت القوات المسلحة مطلع يناير الجاري أن حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أوقفت صرف رواتب الجيش للشهر الرابع على التوالي، بحجة عدم وجود رصيد.

وأكد، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب، أن قطع المرتبات عن القوات المسلحة يعني قطع الحياة عن نصف مليون شخص هم عائلات الجنود.

وقال المحجوب، إن رئيس الحكومة التي صرفت في عدة أشهر ما يزيد عن90 مليار دينار منهم 20 مليار على تنمية الفساد بدلا من تنمية الوطن، يوقف مرتبات ينتظرها قرابة نصف مليون مواطن ليبي أولياء أمورهم أو ابناءهم انخرطوا في الجيش الليبي لحماية وطنهم وتأمين مصدر رزق الليبيين والنضال من أجل تحقيق السيادة.