“مكافحة الأمراض”: 1,173 إصابة و11 وفاة بـ”كورونا”

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 1,173 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في ليبيا، يوم أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 400 ألف و113 حالة، من بينها 132 حالة حرجة.

‏‎وكشف المركز، في بيانه رقم 617، عن تعافي 663 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 386 ألفًا و356 حالة تعافٍ، بالإضافة إلى تسجيل 11 حالة وفاة، ليصل مجموع الوفيات إلى 5,874.

‏‎وقال المركز إن نسبة الإصابة بلغت 19,6%، وذلك بعد فحص 5,980 عينة خلال الـ 24 ساعة التي سبقت إصدار البيان.

‏‎وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 1,976,109 أشخاص، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 946,736 شخصًا.

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