الكافالي: قدمنا لـ«اللافي» مقترح عقد ملتقى للمدونين يصدر عنه «ميثاق شرف»

أكد الناشط جمال الكافالي، أنه قدم لعبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، مقترح عقد مؤتمر خاص بالمدونين والنشطاء على مستوى ليبيا.

وقال الكافالي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “التقينا مع عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي، حيث قدمنا له مقترح عقد مؤتمر خاص بالمدونين والنشطاء على مستوى ليبيا”، على حد قوله.

وأضاف “سيكون فيه ميثاق وعهد بعدم دعم أي حروب أو تقاتل بين الليبيين والدعوة لاعتماد دستور موحد للبلاد يضمن التداول السلمي للسلطة برعاية المجلس الرئاسي”، بسحب تعبيره.

وتابع “أكد اللافي على دعم المجلس أي جهود لإرساء المصالحة الوطنية ونبذ العنف التقاتل وتحدث معنا على جهود المجلس التي بذلت في هذا السياق وقام بإعطاء تعليماته لفريق عمله بمباشرة العمل معنا لدعم مبادرتنا ومساعدة في التواصل مع كل المؤثرين إعلامياً في كامل ليبيا”.

واستطرد “حضر الاجتماع: ناجي الحاج، يوسف شفتر، فرج شيتاو، جلال القبي”.