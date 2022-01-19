المنقوش تبحث مع السفيرة البريطانية مستجدات الأوضاع في ليبيا

ليبيا – استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش أمس الثلاثاء بمقر الوزارة في طرابلس السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال.

المنقوش استعرضت مع السفيرة البريطانية، مستجدات الأوضاع في ليبيا، والتحديات التي تواجه العملية السياسية في البلاد.

وبحثت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تهم ليبيا والمملكة المتحدة.

وعبرت السفيرة البريطانية لوزيرة الخارجية، عن دعم بلادها الكامل لحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية في جهودهما لتعزيز الاستقرار في كافة ربوع ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية