منظمة إنسانية إيطالية ترفع شكوى ضد ليبيا لإساءتها معاملة المهاجرين

تقدمت منظمة Mediterranea Saving Humans الإيطالية غير الحكومية بشكوى ضد ليبيا أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتهمة إساءة معاملة المهاجرين غير القانونيين.

وأضافت المنظمة أن الشكوى المقدمة موجهة أيضًا ضد دولتيْ إيطاليا ومالطا بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وفق ما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية.

في السياق ذاته، أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن عملية واسعة تقوم بها الشرطة المالية وعناصر دائرة التحقيقات المركزية في مجال الجريمة المنظمة في منطقة ليتشي وتستهدف عمليات تسهيل الهجرة السرية.

وأشارت المصادر إلى أن العملية الأمنية يجري تنفيذها بالتعاون مع الشرطة اليونانية والألبانية، وبتوجيه من المدعي العام في ليتشي.

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