المركزي يأذن بتحويل القيم المالية المخصصة لمنحة الأبناء لمستحقيها – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أكد رئيس الحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن مصرف ليبيا المركزي قام الثلاثاء بمنح الإذن لتحويل القيم المالية المخصصة لمنحة الأبناء إلى مستحقيها.

وأضاف الدبيبة عبر حسابه على “فيسبوك” أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لتعهدات الحكومة بمواصلة صرف منحة الأبناء.

وتابع رئيس الحكومة :”نواصل الليل بالنهار من أجل خدمة كافة فئات المجتمع الليبي، رغم كل محاولات التضييق على مصادر رزقهم”.

وأشار الدبيبة إلى أنه تم تحميل الليبيين أعباء فشل السياسيين خلال سنوات الحرب والانقسام.

وكان رئيس الحكومة أصدر السبت الماضي تعليماته لوزيرة الشؤون الاجتماعية بإحالة منحة الأبناء المقررة. لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعام 2021 إلى حسابات مستحقيها خلال هذا الأسبوع.

وطالب الدبيبة، وزيرة الشؤون الاجتماعي بإيضاح أسباب تأخر صرف المنحة حتى تاريخ القرار.

فيما ردت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم التالي أن منحة الأولاد دون سن الثامنة عشرة للربع الأخير من العام الماضي ستكون في حسابات مستحقيها الأيام القريبة القادمة.

وقالت الوزارة، إن العمل شارف على الانتهاء على ضمان إدراج أكبر عدد من الواقعات وعدد المستفيدين بما يحقق التقليل من الملاحق والتظلمات.