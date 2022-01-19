سفير جمهورية النيجر لـ لكوني: ليبيا تشكل نقطة الارتكاز لأمن واستقرار المنطقة والقارة

ليبيا – استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني أمس الثلاثاء سفير جمهورية النيجر المعين لدى ليبيا إسياد أغ كاتو، الذي جاء حاملًا رسالة أخوية من الرئيس بوعزوم مؤكدة على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الجارين.

الكوني أكد على أهمية العلاقات التي تربط بين ليبيا والنيجر، باعتبارها العمق الاستراتيجي الطبيعي للببيا، ويجمع بينهما تكامل ثقافي وحضاري ضارب الجذور في تربة التاريخ والجغرافيا. وذلك وفق تكامل وتناغم اجتماعي واقتصادي، كانت فيها الحدود نقطة لقاء وتلاحم.

وأعرب عن أسفه لتحول ذات الحدود الى مصدر قلق بسبب استغلال العصابات العابرة للحدود وتجار البشر والسلاح، والمجموعات المسلحة المتشددة، صعوبة الظروف الحالية، وتوظيفها للحدود المشتركة لأغراض إجرامية وإرهابية. وهو الأمر الذي يتطلب التنسيق الامني واللوجستي بين البلدين للتصدي لمثل هذا التهديد والقضاء عليه.

وشدد الكوني على ضرورة التركيز على التبادل الاقتصادي وضرورة العمل على استكمال الطريق الرابط بين ليبيا والنيجر والذي سيساهم بشكل كبير في زيادة التبادل التجاري المشترك بين البلدين.

وأكد السفير بأن عملية استكمال الطريق الرابط بين البلدين هو حلم لكل النيجر، باعتبارها دولة مغلقة وبحاجة إلى أن يكون لديها ممر تجاري عبر ليبيا، يسمح لها بالتواصل مع فضاءات أوسع، خاصة مع دول الشمال. الأمر الذي سيؤسس لحراك اقتصادي على درجة من الأهمية، من شأنه أن يخلق الفرق، ويساهم في إنعاش النهضة الاجتماعية والاقتصادية واستقرار المنطقة.

واعتبر السفير أن ليبيا تشكل نقطة الارتكاز لأمن واستقرار المنطقة والقارة، وأن ثبات القدم الليبية هو ثبات لكامل الجوار، وإن اهتزت اهتزت كامل القارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية