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الحسابات العسكرية تعلن استلام حوالة مرتبات 3 شهور لمنتسبي القوات المسلحة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت إدارة الحسابات العسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية، وصول حوالة نقدية تتضمن مرتبات منتسبي الجيش عن ثلاثة شهور ماضية.

وقال بيان صادر عن الإدارة: “وصلتنا حوالة مرتبات منتسبي القوات المسلحة عن شهور 10 و11 و12 وسيتم تحويل الحوافظ إلى المصارف بداية من اليوم”.

وأضاف “نشكر كل منتسبي القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود على التزامهم بأوامر مرؤوسيهم واستمرارهم في الأعمال المكلفين بها كلاً حسب تخصصهم دون تهاون أو خذلان”.

وتابع “نشكر كل من دعمنا أو ساندنا ولو بالكلمة الطيبة في فترة أزمة المرتبات التي نتمنى ألا تتكرر”.

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صحيفة الساعة 24

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