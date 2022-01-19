حويلي: لن يكون هناك إنتخابات الا بعد تغيير رئيس المفوضية.. والدبيبة سرق الأضواء من عقيلة وحكومته تعمل بكل شفافية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إنه لن تكون هناك انتخابات إلا بعد تنظيف السجل الانتخابي من التزوير، وتغيير رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، وتصحيح القوانين الانتخابية.

حويلي وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة مباشر” القطرية أمس الثلاثاء أضاف: “ما يقوم به صالح نوع من العبث، وقد أطلق رصاصة الرحمة على الحل الداخلي والتوافق الليبي، وعلى الشعب أن يتحرك بالحسم الشعبي والضغط على بعثة الأمم المتحدة لتفعيل ملتقى الحوار السياسي بعد إعادة هيكلته”.

وتابع: “هي كذلك مناكفات سياسية بسبب أن عبد الحميد الدبيبة سرق الأضواء منهم بعدما كانوا يعولون على أنهم سيأخذون شرعية من الانتخابات، وهم ليسوا ضد الحكومة، لأنهم شاركوا في تشكيلها ولكنهم ضد ترشح الدبيبة فقط”.

وبشأن ما يقال عن تنسيق بين البرلمان ومجلس الدولة للإطاحة بالدبيبة قال حويلي: “التنسيق الذي أتانا من رئيس المجلس الأعلى في إطار العملية الدستورية، وقد شكّل صالح لجنة لوضع خارطة طريق واجتمعت معنا، وتوصلنا إلى توافقات في المسار الدستوري، ولكن عقيلة صالح نسف كل هذا”.

وعن مستقبل الانتخابات والحكومة، أوضح حويلي قائلًا: “حكومة الدبيبة تعمل بكل حرية وشفافية، وبالنسبة للانتخابات لن تكون هناك انتخابات إلا بعد إجراء انتخابات برلمانية، بعد تنظيف السجل الانتخابي من التزوير، وتغيير رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، وتصحيح القوانين الانتخابية بحيث يسمح للأحزاب والقوائم الانتخابية بالمشاركة فيها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية