هيئة صياغة الدستور ترد على عقيلة صالح – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أكدت هيئة صياغة الدستور أمس الثلاثاء أن مشروع الدستور ملك لليبيين. وهم فقط من لهم حق قبوله أو رفضه.

وأضافت الهيئة في بيان لها ردًا على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه لا يجوز التعدي على الولاية الدستورية للهيئة.

وأوضحت هيئة صياغة الدستور أن المسار الدستوري محدد الخطوات، وعقيلة صالح لايملك المساس بالمسار الدستوري.

وأشارت إلى أن الهيئة جهة منتخبة من الشعب، ولا يجوز المساس بمركزها القانوني، مؤكدة أن مقترح عقيلة صالح يخلق أزمة دستورية جديدة.

وأفادت هيئة صياغة الدستور أنه كان من الأولى الاستفتاء على مشروع الدستور بدل من تكليف لجنة جديدة تؤدي لإطالة هذه المراحل بتجاوز مشروع الدستور.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال خلال جلسة الإثنين. إنه لايمكن السكوت عن محاولات فرض مسودة الدستور المرفوضة من كافة المكونات الاجتماعية للأمة الليبية.

وأضاف صالح :”بات من الضروري العمل على تشكيل لجنة من كتاب ومثقفين ومفكرين وأكاديميين مختصون بالقانون الدستوري. يمثلون الأقاليم الثلاث لصياغة دستور توافقي”.

وأوضح رئيس المجلس. أن هذه اللجنة تساندها خبرات دولية وعربية وأجنبية بحيث تكون قادرة على صياغة دستور توافقي حديث يلبي رغبات وطموحات الليبيين كافة.

وشدد صالح على أن تحدد المدة الزمنية اللازمة لأعمال اللجنة في مدة لا تزيد عن شهر من ممارسة مهامها.