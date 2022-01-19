الدبيبة: مشاريع التنمية هي الحل لاستيعاب البطالة وتقليل الضغط على القطاع العام

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الأول لمكاتب العمل والتأهيل من مختلف مناطق ليبيا.

وأوضح حساب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على فيسبوك، في بيان أن ذلك الاجتماع، هو “الأول لأكثر من 110 مكاتب بحضور وزير العمل والتأهيل ووكلاء الوزارة”.

وتابع البيان، أن “عدد من مدراء المكاتب ألقوا كلمات للحديث عن نشاطات مكاتبهم ودورها في تأهيل الباحثين عن العمل وكذلك التنسيق مع مختلف الجهات لتوفير فرص العمل لشبابنا، كما تطرقت كلماتهم لمشكلة التعيينات وتراكم عدد كبير من الباحثين عن العمل في بعض المجالات”.

وفي كلمته؛ استهل «الدبيبة» بشكر الحضور لاجتماعهم وتكبدهم عناء السفر، مشيرًا إلى “ضرورة عمل الوزارة وعبر كافة مكاتبها على حصر وضبط عن كافة الراغبين بالعمل بليبيا من العمالة الوافدة بحيث يتم التأكد من توفر الضوابط الصحية لديهم واحترامهم لقوانين الإقامة لتهيئة كافة الظروف المناسبة لاستضافتهم”.

وتابع؛ أنه “من الضروري تسهيل الإجراءات ومراعاتهم في الرسوم المطلوبة”، مشيدًا في ذات السياق “بالمنظومة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة لجلب العمالة من الخارج”.

وشرح «الدبيبة» أسباب توجه المواطنين للعمل بالقطاع العام، قائلًا: إن ذلك نتاج “تعطل التنمية طيلة الخمس عشر سنة الأخيرة في ظل الحاجة للحصول على مصدر رزق مما أثقل كاهل الدولة، وأن الحل الرئيسي هو التنمية ومشاريعها لاستيعاب البطالة وتقليل الضغط الحاصل على كاهل القطاع العام”، مؤكدًا “الاستمرار في برنامج الحكومة التنموي مع تخصيص مبالغ مساوية لما تم تخصيصه العام الماضي”.

وختم موضحًا أن “عودة الشركات الأجنبية ستساهم في استيعاب عدد لا بأس به وستوفر وظائف لليبيين ولكن يجب عليهم التحلي بالإنضباطية ليتم تحرير الاقتصاد الليبي بجهودنا جميعًا كليبيين”.