المنفي: المجلس الرئاسي يمثل وحدة البلاد وملتزمون بإجراء انتخابات يقبل بنتائجها الجميع

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، التزام المجلس «باعتباره يمثل الآن وحدة البلاد ويمثل كل الليبيين»، بإجراء انتخابات يقبل بنتائجها الجميع، وفق رؤية توافقية بين جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المنفي، والسفير الإيطالي في ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، بحث آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وفق بيان للمجلس اليوم.

وأشار المنفي إلى أهمية تواصل زخم الانتخابات، واستمرار تضافر جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وناقش الطرفان في اللقاء الذي عُقِد اليوم في طرابلس، تطورات العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، «وسُبل تعزيز الشراكة والمصالح المتبادلة»، بما يعزز التعاون الدائم في إطار الاحترام المتبادل.

ووفق البيان، نقل «جوزيبي»، تحيات الرئيس الإيطالي ورئيس وزرائه، إلى رئيس المجلس الرئاسي، والشعب الليبي، «مشيدًا بدور المجلس في توحيد مؤسسات الدولة والعمل على مشروع المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين»، وفق نص البيان.

– السفير الإيطالي يؤكد لـ«اللافي» دعم روما لتحديد موعد قريب للانتخابات

وفي وقت سابق من اليوم، عبر السفير الإيطالي، عن دعم بلاده الكامل والمستمر للمسار الانتخابي في ليبيا، وصولًا إلى تحديد قريب لموعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأكد السفير الإيطالي، خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، صباح اليوم الأربعاء، «أهمية العلاقات التاريخية، التي تربط بين ليبيا وإيطاليا، معربًا عن أهمية تفعيل الشراكة والاتفاقات المبرمة بين البلدين».