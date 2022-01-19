ثابت يرحب بلقاء أبو الغيط ووليامز لبحث مستجدات الأوضاع في الأزمة الليبية

العنوان – القاهرة

رحب مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت بلقاء المستشارة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لبحث مستجدات الأوضاع في الأزمة الليبية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أهمية إجراء الانتخابات الليبية التى ستعكس إرادة الشعب الليبي مع مواصلة المسارات الأمنية والعسكرية والاقتصادية بنفس الوتيرة التي سبقت تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وشدد أبو الغيط خلال الاجتماع على أهمية التنسيق والتشاور لإتمام متطلبات المرحلة السياسية الراهنة والوصول إلى مؤسسات منتخبة.

وأكد على ضرورة تشجيع المؤسسات الليبية المعنية علي تحمل مسؤولياتها لإجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود.

بدوره، وثمن مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت الجهود الحثيثة المبذولة من قبل الأمين أبو الغيط، ووليامز الرامية إلى دعم الاستقرار فى ليبيا.