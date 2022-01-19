السنوسي: المجتمع الدولي لا يملك ما يقدمه للوضع الليبي ويلوح بالعقوبات ولايملك أدوات العقاب

ليبيا – رأى عضو ملتقى الحوار السياسي رمضان السنوسي بلحاج أن هناك أربع دول تستطيع أن تحرك الملف الليبي وتنهي الانسداد السياسي الحاصل، وهي تركيا ومصر وروسيا وتونس.

السنوسي وفي مداخلة له عبر برنامج “العد العكسي” الذي بث على قناة “ليبيا 218” أمس الثلاثاء، أوضح أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أصبحت طرفًا في العملية السياسية وليست طرفًا فنيًا وحسب، وأن تصريحات عماد السائح كانت دائمًا متماشية مع المشهد السياسي وتغيراته.

وختم السنوسي بالقول أن المجتمع الدولي لا يملك ما يقدمه للوضع الليبي، وأنه يلوح بالعقوبات دومًا لكنه لا يملك أدوات العقاب.

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